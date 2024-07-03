واستقبلت المدينة المنورة في شهر ذو الحجة الحجاج القادمين من دول مختلفة من توافدهم في غرة ذو القعدة حتى يوم الثامن من ذو الحجة بعد تفويجهم إلى مكة المكرمة فيما يستغل زوار الداخل من مدن المملكة والخليج فترة خلو المدينة من الحجاج أيام الثامن ويوم عرفة وايام عيد الأضحى للقدوم إلى المدينة المنورة وصيام يوم عرفة وقضاء عيد الأضحى في المدينة بجوار المسجد النبوي قبل عودة الحجاج إلى المدينة في الـ 12 من ذو الحجة للمتعجلين منهم.
مواقع تاريخية
أعلنت وزارة الحج والعمرة في الـ16 من ذي الحجة إصدار أول تأشيرة عمرة بعد موسم الحج ،ومع بدء توافد المعتمرين على المدينة المنورة تصبح المدينة جامعة للحجاج والزوار والمعتمرين في شهر ذي الحجة، حيث يجتمع الزائرون على الاستفادة من كافة التسهيلات الموجودة في المسجد النبوي والمواقع التاريخية والمساجد المهيئة في المدينة لاستقبالهم، بالإضافة إلى زيارة مكتبة المسجد النبوي والمعارض المحيطة بساحات المسجد، بالإضافة إلى التنقل للمواقع التاريخية والميادين وتجربة الباص السياحي والمأكولات المدينية والمطاعم الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ذو الحجة يجمع الحجاج والزوار والمعتمرين في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.