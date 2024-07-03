ذو الحجة يجمع الحجاج والزوار والمعتمرين في المدينة

تشهد المدينة المنورة في شهر ذي الحجة توافدا للحجاج والزوار والمعتمرين، وذلك للسنة الثالثة على التوالي بعد فتح وزارة الحج العمرة للمعتمرين، في ظل وجود الحجاج، حيث كان أول عام أقرت فيه الوزارة عام 1443هـ، وشهد لأول مرة وجودا للمعتمرين والحجاج في وقت واحد.

واستقبلت المدينة المنورة في شهر ذو الحجة الحجاج القادمين من دول مختلفة من توافدهم في غرة ذو القعدة حتى يوم الثامن من ذو الحجة بعد تفويجهم إلى مكة المكرمة فيما يستغل زوار الداخل من مدن المملكة والخليج فترة خلو المدينة من الحجاج أيام الثامن ويوم عرفة وايام عيد الأضحى للقدوم إلى المدينة المنورة وصيام يوم عرفة وقضاء عيد الأضحى في المدينة بجوار المسجد النبوي قبل عودة الحجاج إلى المدينة في الـ 12 من ذو الحجة للمتعجلين منهم.

مواقع تاريخية

أعلنت وزارة الحج والعمرة في الـ16 من ذي الحجة إصدار أول تأشيرة عمرة بعد موسم الحج ،ومع بدء توافد المعتمرين على المدينة المنورة تصبح المدينة جامعة للحجاج والزوار والمعتمرين في شهر ذي الحجة، حيث يجتمع الزائرون على الاستفادة من كافة التسهيلات الموجودة في المسجد النبوي والمواقع التاريخية والمساجد المهيئة في المدينة لاستقبالهم، بالإضافة إلى زيارة مكتبة المسجد النبوي والمعارض المحيطة بساحات المسجد، بالإضافة إلى التنقل للمواقع التاريخية والميادين وتجربة الباص السياحي والمأكولات المدينية والمطاعم الشعبية.