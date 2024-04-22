رسميا إنتر يتوج بطلاً للدوري الإيطالي بعد هزيمة ميلان

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق إنتر على نظيره ميلان بهدفين مقابل هدف على ملعب "سان سيرو"، فى ديربي الغضب ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-24



إنتر بطلاً للدوري الإيطالي

و توج رسميا إنتر ميلان بطلاً للدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه بعد أن حسم اللقب بإنتصاره على ميلان.



تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره ميلان بهدف دون رد في الشوط الأول.

سجل فرانشيسكو أتشيربي هدف إنتر ميلان في شباك غريمه ميلان في الدقيقة 18.

ومع بداية شوط المباراة الثاني عزز إنتر بثان أهدافه عن طريق اللاعب ماركوس تورام في الدقيقة 49 لتصبح النتيجة هدفين دون رد.

واحرز ميلان هدفه الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب توموري من عمر المباراة لتنتهى بهدفين لهدف.



وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا-ماتيو جابيا-فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: لوفتوس تشيك - تيجاني ريندرز-يونس موسى- ياسين عدلي.

خط الهجوم: رفاييل لياو - بوليسيتش.



بينما جاء تشكيل الإنتر كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينجامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني - ماتيو دارميان.

خط الوسط: نيكولو باريلا - هاكان تشالهانونجو - هنريك مخيتاريان - فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز