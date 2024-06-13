أسطورة ميلان يتغنى بـ محمد صلاح ويؤكد: أتمنى عودته إلى الدوري الإيطالي

تغنى فيلبو جالي أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا، بالمحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يتمنى عودته إلى الكالتشيو.

وأشار فيلبو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة، إلى أن أكثر لاعب مصري يعرفه ويحبه هو محمد صلاح.

وتابع: “محمد صلاح يقدم مستويات مذهلة في الوقت الحالي، وأتمنى أن يعود مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة أحد الفرق الكبرى”.

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وأكد أنه يتوقع أن يحقق منتخب إيطاليا نتائج جيدة في بطولة يورو 2024، موضحًا أنه يملك مدرب مميز بالإضافة إلى لاعبين جيدين.

واستكمل أسطورة ميلان: “أتوقع أن يصل منتخب إيطاليا إلى الدور نصف النهائي في كأس أمم أوروبا، ولم لا قد يصلوا إلى النهائي ويحصدوا البطولة”.