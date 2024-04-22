بطولة أفريقيا للطائرة .. بطل بوروندي يتفوق على نظيره الرواندي في لقاء تحديد المركزين ال١٧ و ١٨

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي روكينزو البوروندي على فريق جسجارا الرواندي بنتيجة 3 - 1، في إطار مباريات تحديد ‏المركزين الـ17‏ والـ18 ‏ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي ينظمها النادي الأهلي في صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء.‏

أقيمت المباراة في صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق البوروندي أداءً قويًّا للغاية. ‎

تقدم روكينزو البوروندي في الشوط الأول بنتيجة 25 - 20، بينما فاز الفريق الرواندي بالشوط الثاني بنتيجة 26-24، واستعاد ‏الفريق البوروندي مستواه وحسم الشوط الثالث للمباراة والثاني له بنتيجة 25-20، وواصل الفريق تفوقه ليفوز بالشوط الرابع ‏والمباراة بنتيجة 25-15‏‎.‎

ومن جانبه عبر جاماري كهونجو مدرب فريق روكينزو عن سعادته بعد الفوز على الفريق الرواندي بنتيجة 3-1, ووجه الشكر ‏إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على التنظيم الرائع.