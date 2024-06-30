شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: أهدرنا العديد من الأهداف أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

صرح أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق سيراميكا بأن فريقه أهدرالعديد من الأهداف أمام الزمالك، وفي كل مرة نتعادل فيها تظهر حالة من التراخي تتسبب في الخسارة، وكان بالإمكان أن نكون أفضل من ذلك، ونعترف بوجود أخطاء عديدة تحتاج للمعالجة.

وأضاف الرمادي: غفلنا عن تطبيق بعض المبادئ في المباراة، أهمها تغطية المساحات، بالإضافة إلى الغياب الذهني لبعض اللاعبين.

وعن غياب جمهور الزمالك قال أيمن الرمادي: "غيابهم أثر على الفريقين؛ لأن وجود الجمهور حافز للاعبي الفريقين".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثامن فى جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 11 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 34.