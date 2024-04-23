كشري يوضح سبب تعادل الداخلية أمام مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق الداخلية أن فريقه كان يستحق الفوز على فريق مودرن فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد كشري المدير الفني لفريق الداخلية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الداخلية فقد نقطتين أمام مودرن فيوتشر وكان يستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع كشري: " الداخلية يعاني من غياب أكثر من 5 لاعبين مؤثرين وآداء الداخلية في تطور من مباراة لأخرى ".