الامارات | الدبل: دوري الهواة أصبح أقوى.. وتفادي «الضغط النفسي» مفتاح التأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز فريق دبا الفجيرة حظوظه بالصعود لدوري المحترفين، بعد أن حقق فوزاً ثميناً على مضيفه الحمرية بنتيجة (3-1)، واستفاد من تعثر منافسه المباشر على الصعود فريق دبا الحصن الذي تعرّض للخسارة أمام الفجيرة (1-2) ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى (52 نقطة) بفارق نقطتين فقط عن دبا الحصن (54 نقطة)، وتتبقى لكل فريق خمس مباريات حتى ختام الموسم.

وتتجه الأنظار إلى المباراة التي ستجمع الفريقين في الجولة الـ30 في الثالث من مايو المقبل بملعب دبا الحصن، التي ستكون لنقاطها الثلاث قيمة كبيرة في رسم ملامح هوية الفريق الذي سيظفر ببطاقة التأهل الثانية، بعد أن باتت البطاقة الأولى أقرب إلى العروبة المتصدر برصيد 64 نقطة.

والمباريات المتبقية لدبا الحصن ستكون أمام كل من دبا الفجيرة والذيد وسيتي ويونايتد والتعاون، بينما سيلعب دبا الفجيرة مع العربي ودبا الحصن ومسافي ومصفوت والفجيرة. بدوره، وصف مدرب رديف خورفكان الحالي والمدرب السابق لنادي مسافي، فهد علي الدبل، منافسات البطولة بأنها أصبحت أقوى، بعد تقلص فارق النقاط، مبيناً أنه لا يمكن توقع اسم الفريق المتأهل لدوري المحترفين، على الرغم من تفوق دبا الحصن بفارق نقطتين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق الذي ينجح في تفادي الضغط النفسي ويضبط إيقاعه الفني في المباريات المتبقية هو الذي سيحصد بطاقة الصعود الثانية».

وأضاف: «الفريقان مطلوب منهما عدم فقدان أي نقطة، لكن هناك مباراة ستجمع الفريقين، وستكون مؤثرة، ويمكن لها أن تحسم الكثير من الأمور، ولا توجد أفضلية لفريق على آخر، ولو كان الاستقرار الفني لمصلحة دبا الفجيرة، لأن دبا الحصن سيلعب المباراة الحاسمة مع دبا الفجيرة على ملعبه ووسط جمهوره».