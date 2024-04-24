السبت.. عزاء سعيد الشيشيني أسطورة المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب عن إقامة عزاء الراحل سعيد الشيشينى أسطورة ذئاب الجبل يوم السبت المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

وأقيمت صلاة الجنازة على المرحوم سعيد الشيشينى اسطورة نادي المقاولون العرب اليوم الأربعاء بمسجد المركز الطبي للمقاولون العرب.

تواجد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة معتمد جمال على في المستشفى وحضور الجنازة كما تواجد الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة ونجم المقاولون في العصر التاريخي والكابتن رفعت رجب ريعو نجم الكرة المصرية السابق كما تواجد نجوم المقاولون العرب السابقين على مدار تاريخه لتوديع زميلهم بحضور الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع فضلا عن قيادات النادي التنفيذية والإدارية.

