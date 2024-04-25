ياسر قمر: الأهلي يستحق الشكر على استضافة بطولات إفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن النادي الأهلي يستحق الشكر على استضافته بطولات إفريقيا للطائرة، ‏وتنظيمها بصورة مشرفة للرياضة المصرية بشكل عام.‏

وأوضح خلال الاجتماع الفني الذي عقد مساء اليوم، أن بطولة إفريقيا للرجال خرجت بصورة تدعو للفخر، وتعكس مكانة ‏الأهلي، وهو ما جعل هناك ثقة كبيرة في خروج بطولة السيدات بنفس الصورة.‏

وأشار قمر إلى أن النسخة الجديدة من البطولة سوف تشهد منافسات قوية، ومن الصعب توقع الفرق التي سوف تتواجد في ‏الأدوار النهائية.‏

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الاتحاد الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة ولكافة اللجان العاملة بالبطولة، على حسن استقبال الوفود ‏والفرق المشاركة بالبطولة، وتوفير كافة الأجواء لراحة الجميع. ‏