بشرى حجيج: نجاحات الأهلي تتحدث عن نفسها

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عن سعادتها باستضافة النادي بطولة إفريقيا للسيدات، التي تنطلق منافساتها غدًا الجمعة، وتستمر حتى 4 مايو القادم.
وحرصت خلال الاجتماع الفني للبطولة على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة اللجان خلال الفترة الماضية لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.
وأوضحت: النادي الأهلي رفع راية التحدي وهو على قدرها، بعد القيام بمهمة تنظيم بطولتين قاريتين للرجال والسيدات في فترة زمنية قصيرة، والقيام بمجهود جبار لخروجهما بصورة مشرفة للغاية.
وأضافت: بطولة الرجال التي أسدل عليها الستار مساء الثلاثاء الماضي حققت نجاحات باهرة على كافة المستويات، ونجاحات الأهلي تتحدث عن نفسها، وهو ما يجعل لدينا ثقة كبيرة في خروج بطولة السيدات بنفس الدرجة من النجاح.