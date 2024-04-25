هشام نصر يشكر اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حسن الضيافة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق اليد، الشكر إلى اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

والتقى المهندس هشام نصر خلال مباراة الزمالك وأمل سكيكدة، بإبراهيم بونادر رئيس لجنة البروتوكول في اللجنة التنظيمية للبطولة، ورئيس رابطة المنطقة الغربية بالجزائر لكرة اليد.

وأشاد رئيس بعثة الزمالك، بحسن الاستقبال من الجانب الجزائري، مؤكداً أنه ليس أمر غريب، وتوفير كافة سبل الراحة لبعثة الفريق الأبيض في البلاد الشقيقة، مؤكداً أن كل الأمور على ما يرام.

ونجح "يد الزمالك" في التأهل لنهائي البطولة لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل.