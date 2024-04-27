إحصائيات مثيرة لـ الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذي حققه على حساب مازيمبي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

واستضاف الاهلي نظيره مازيمبي، مساء الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد عبد المنعم، الهدف الأول في المباراة لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 68 بضربة رأسية رائعة استقبلها من ركنية نفذها علي معلول.

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وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني لصالح القلعة الحمراء في الدقيقة 83، بعد كرة عرضية من التونسي علي معلول، أنهاها الفلسطيني بطريقة رائعة.

واختتم أكرم توفيق أهداف اللقاء بهدف ثالث لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 90+12، بعدما استقبل تمريرة رائعة من إمام عاشور.

أرقام من مباراة الاهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

واستحوذ المارد الأحمر على أحداث اللقاء بنسبة 57٪، وسدد 16 تسديدة و10 تسديدات على المرمى، ومرر لاعبوه 445 تمريرة بدقة 78٪.

وارتكب لاعبو الاهلي 18 خطأ وحصلوا على 3 بطاقات صفراء و8 ركنيات، ووقعوا في مصيدة التسلل مرة واحدة.

بينما استحوذ مازيمبي بنسبة 43٪، وسدد 11 تسديدة بينهم تسديدتين على المرمى، ومرر لاعبوه 344 تمريرة بدقة 64٪، وارتكبوا 11 خطأ وحصلوا على 4 بطاقات صفراء و6 ركنيات.