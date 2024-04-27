الترجي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، من الفوز أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 2-0 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق الترجي التونسي، رائد بوشنيبة في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، من صناعة رودريجو رودريجيز.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي التونسي بهدف نظيف أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الترجي التونسي نظيره الاهلي في دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت 18 مايو المقبل ذهابًا، ويوم 25 من الشهر ذاته إيابًا.