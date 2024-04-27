"معادلة الترجي وانفراد كولر".. أرقام قياسية للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى فريق مازيمبي الكونغولي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وحقق النادي الأهلي العديد من الأرقام القياسية، بعدما تمكن من تخطي فريق مازيمبي، والصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض موقع الخليج 365 أبرز الأرقام القياسية التي حققها المارد، بعد الفوز على مازيمبي والصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يتمكن خلالها النادي الأهلي، من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي، الذي يتمكن فيها من التأهل للنهائي في خمس نسخ متتالية، حيث صعد إلى النهائي في آخر 4 نسخ بالبطولة، أعوام "2020، 2021، 2022، 2023".

وسبق للمارد الأحمر الوصول إلى نهائي البطولة في أربع نسخ متتالية من قبل، أعوام "2005، 2006، 2007، 2008".

وبشكل عام تعد هذه هي المرة رقم 17، الذي يتمكن خلالها المارد الأحمر من الصعود إلى نهائي البطولة، طوال تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

وبهذا الفوز، تمكن السويسري مارسيل كولر من الوصول إلى المباراة رقم 20 على التوالي رفقة المارد الأحمر في البطولة، دون تلقى أي هزيمة، ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه صاحب الـ 19 مباراة متتالية دون هزيمة مع الفريق.

وكان كولر، تمكن من معادلة رقم جوزيه خلال مباراة الذهاب أمام مازيمبي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليصل إلى 19 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث حقق في آخر مباراة له بالبطولة (13 فوز، 6 تعادلات)، قبل أن يحطم هذا الرقم اليوم..

ونجح النادي الأهلي في معادلة الرقم القياسي للترجي التونسي، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة بالبطولة الأفريقية، برصيد 20 مباراة.