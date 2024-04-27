"اللي مش بيشج الأهلي بيفرح إزاي؟".. كيف احتفى الجمهور بفوز الأهلي على مازيمبي؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تفاعلت جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع صعود فريقها إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيق الفوز على حساب مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وكتب أحد المشجعين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً: "الأهلي ياسادة، لا يشرب جمهوره السادة بل عودهم على الحلو الزيادة، .. للمرة الخامسة على التوالي الأهلي في النهائي".

ونشر أحد الجماهير صورة كوميكس معلقاً على هدف محمد عبد المنعم، قائلاً: "محدش ليه جمايل عليك غير أبوك وأمك وثنائية معلول وعبد المنعم".

واستخدم أحد الجماهير مشهد من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وعلق عليه: "حال جمهور الأهلي الأن بعد الوصول للنهائي". وأعرب أحد المشجعين عن سعادته بفوز الأهلي، من خلال نشر تغريدة عبر موقع "X"، تويتر سابقاً، قائلاً: "هى الناس اللي مش بتشجع الأهلي بتفرح ازاي".

وعبر أحد الجماهير عن سعادته بعد هدف وسام أبو علي، قائلاً: "هدف واعر".

ويلتقي النادي الأهلي نادي الترجي التونسي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.