خالد الغندور يعلق على الاحتفال المثير لـ محمد عبد المنعم في مباراة مازيمبي

علق الإعلامي خالد الغندور على الاحتفال المثير الذي قام به محمد عبد المنعم، لاعب النادي الاهلي؛ وذلك بعد هدفه في مرمى مازيمبي الكونغولي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مفيش حد يتكلم نص كلمة عن الأخلاق و عيب يا شيكابالا بعد إللي حصل النهارده، والتعتيم الإعلامي علي الفعل اللأخلاقي عاملين من بنها”.

https://www.facebook.com/100044433434351/posts/993249968832775/?mibextid=xfxF2i&rdid=wgMA7gPPSSinqedq

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وأضاف: “في وقت الناس بتحب تتكلم عن الأخلاق والعيب و الحرام و الدين و نفس الناس بتحب تخبي و تداري و ما تتكلمش و من بنها، و الغريبة البعض منهم عايز الأخلاق قبل اللعب”.

وكان محمد عبد المنعم قد احتفل بإظهار جزء من بطنه بعد هدفه في مرمى مازيمبي الكونغولي أمس، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وأثار احتفال محمد عبد المنعم غضب البعض من جماهير الأهلي، خاصة واعتبروه غير أخلاقي، فيما أكد البعض الآخر بأن اللاعب يطمئن على إصابة تعرض لها أسفل بطنه”.

وضرب النادي الاهلي موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستلعب يومي 18 و 25 مايو المقبل.