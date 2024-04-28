منطقة الاسكندرية بأحمد الكأس بعد تتويجه ببطولة شمال افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الكابتن عامر حسين عضوٍ مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على منطقة الاسكندرية لكرة القدم ان يكون حفل ختام النشاط الرياضى بالاسكندرية على شرف الكابتن أحمد الكأس نجم منتخب مصر

وقال الكابتن عامر حسين للوفد “ ان اختيار اطلاق أسم الكابتن أحمد الكأس على ختام النشاط لتكريمة كقيمة وقامة رياضية على المستوى المحلى والدولى ليس فقط كلاعب ولكن كمدرب أيضا ”

وتابع حسين بأن الكأس قد نجح فى تشريف مصر أفريقيا عقب تتويج منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الذى يتولى قيادته الفنية ببطولة شمال أفريقيا المقامة في الجزائر مشيرا الى أن الكاس أحد نجوم الكرة المصرية ودائما ما يكون خير سفير للكرة السكندرية لذلك تقرر أن يكون هو نجم حفل ختام النشاط السنوى لفرع الإسكندرية

يذكر أن منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، ببطولة شمال أفريقيا المقامة في الجزائر بعد التعادل مع محاربى الصحراء بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة والأخيرة ليصل رصيد المنتخب لثمانية نقاط بينما توقف رصيد الجزائر عند 6 نقاط ليحصداللقب ناشئو الفراعنة

و أقيمت بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين بمشاركة 5 منتخبات هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا، ويتوج بلقب بطولة شمال أفريقيا المنتخب الذي يحصد الرصيد الأكبر من النقاط خلال مشوار البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد، يخوض خلاله كل منتخب من المنتخبات المشاركة 4 مباريات.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلا من: أحمد الكاس المدير الفني، ومحمد إبراهيم مدرب عام، ورامي عادل مدرب، وأحمد فوزي مدرب حراس مرمى، وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب.