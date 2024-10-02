وزير الدفاع البريطاني: قواتنا لعبت دورا بمحاولات منع مزيد من التصعيد بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن القوات البريطانية لعبت دورا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وكتب هيلي في تغريدة على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل".

وأضاف: "القوات البريطانية لعبت دورا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وتابع: "أرى أن أشكر جميع الجنود البريطانيين الذين شاركوا في العملية على شجاعتهم".

وختم هيلي: "المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية".

وفي وقت سابق، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة نشرت باللغة العبرية عبر حسابه على منصة "إكس" من أن الضربات ضد إسرائيل ستصبح "أقوى وأكثر إيلاما".

كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان أولي: "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".