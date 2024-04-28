قرار عاجل من الأهلي تجاه عمرو السولية بعد مباراة مازيمبي.. وهذا موقف الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الدقيقة 63 من مباراة الأهلي ومازيمبي اعتراض عمرو السولية بسبب استبداله في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما اعترض حسين الشحات على عدم مشاركته.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" موقف الأهلي تجاه عمرو السولية وحسين الشحات.

وأوضح المصدر إن المادر الأحمر وقع عقوب مالية على عمرو السولية بسبب الاعتراض بعد استبداله.

وأكد المصدر أن حسين الشحات كان غاضبا بسبب عدم مشاركته لكن حتى الآن لم تصدر له أي عقوبات.

وفاز النادي الأهلي على مازيمبي بنتيجة 3-0 ضمن مواجهات إياب دوري أبطال إفريقيا.

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