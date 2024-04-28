"نحبك".. كيف استقبلت جماهير غانا شيكابالا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص عدد من المشجعين الغانيين على التواجد أمام مقر فندق إقامة بعثة فريق الزمالك لتحية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض قبل التحرك إلى ستاد بابا يارا، لمواجهة دريمز الغاني.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في السابعة مساء اليوم الأحد.

وقام المشجعون بتحية "شيكابالا" والتقاط العديد من الصور التذكارية مع اللاعب، وحمل المشجعون لافتة كبيرة مكتوب عليها، "أهلا بك يا شيكابالا في غانا نحن نحبك".

جدير بالذكر، أن شيكابالا لم يشارك مع الزمالك في مباراة اليوم، بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

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