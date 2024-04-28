رجب الاتصالات يفوز بذهببه بطولة القاهره لكمال الأجسام

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة عشر أندية شركات

الأحد 28/أبريل/2024 - 06:22 م 4/28/2024 6:22:34 PM

حقق محمد رجب بطل نادى المصريه للإتصالات الفوز بذهبية بطولة القاهره لأندية الشركات لكمال الأجسام لوزن ٨٠ كيلو جرام ونظمها الاتحاد المصري لكمال الاجسام وأقيمت بالصاله المغطاه لمركز شباب الأمل بالقاهرة .

شارك فى البطولة أكثر من خمسين لاعبا.

سبق أن حقق محمد رجب الفوز بذهبية العالم بأسبانيا وبطولة أحمد على الدوليه بالقاهره وبطل العرب مرتين وبطل ايرون مان مرتين ٧٠و٨٠ كيلو كما شارك في العديد من بطولات المحترفين.

يقود تدريب رجب المدرب محمد محسن بينما يقود التدريب في المصريه للإتصالات نبيل رمضان وعيد أبو المجد