بعد فوز المصري على الداخلية.. ترتيب الدوري الممتاز

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بعد الفوز القاتل الذي حققه فريق المصري البورسعيدي على الداخلية.

واستضاف فريق المصري البورسعيدي نظيره الداخلية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق البورسعيدي فوزًا قاتلًا في الدقيقة 90+6، بتوقيع معتز زدام، الذي هز شباك الداخلية، بعد تفويتة رائعة من فخر الدين بن يوسف، ليحصد 3 نقاط ثمينة.

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ورفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 34 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الممتاز، حصدهم من 19 مباراة، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 35 نقطة.

2- المصري البورسعيدي 34.

3- نادي زد إف سي 33.

4- إنبي 29

5- الاتحاد السكندري 29

6- الجونة 28.

7- طلائع الجيش 27.

8- فيوتشر 25.

9- سموحة 25.

10- سيراميكا كليوباترا 24.

11- الأهلي 21

12- الزمالك 21

13- الإسماعيلي 19

14- بلدية المحلة 19

15- البنك الاهلي 18

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية 11.