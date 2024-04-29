الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدنماركي بيترسين بطل «تحدي الإمارات» للغولف

حقق الدنماركي راسموس بيترسين لقب بطولة «تحدي الإمارات» ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، التي اختتمت أمس، في نادي شاطئ السعديات للغولف، ونظمها اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وحقق الدنماركي الفوز بإنهاء المنافسات بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، ليحقق لقبه الثاني في آخر ثلاث بطولات شارك فيها، ويحافظ على صدارة ترتيب الموسم الذي يُقام بعنوان «الطريق إلى مايوركا».

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