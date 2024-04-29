شبانة : الأهلي والزمالك يغرمان هذا الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان النادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على عمرو السولية.

وأضاف شبانة ان واقعة دفع زجاجة المياه من جانب السولية عقب تبديله في لقاء مازيمبي دفع خالد بيبو مدير الكرة لتوقيع غرامة قدرها ١٠٠ ألف جنيها دون رجعة رغم تدخل ووساطة بعض اللاعبين

واستكمل شبانة ان مجلس إدارة الزمالك أيضا وقع على مصطفى شلبي غرامة مالية كبيرة، حيث جاء هذا القرار بعد تحصل اللاعب على بطاقة صفراء مجانية لخلعه قميص النادي احتفالا بهدفه في مرمى دريمز الغاني.

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مواجهات الجوله ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.

عليالجانب الأخر ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدا مع نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى الدور النهائي بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة ( 3-0 ) ، فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري في مبارتين الذهاب والإياب .

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يومي 12 و19 مايو المقبل موعد لإقامة المباراه النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف نهضة بركان مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب يوم الاحد الموافق 12 مايو ، بينما يستضيف الزمالك لقاء الإياب على ملعبه في مصر.