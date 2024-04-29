فوز بالثلاثة لفرق شباب الاوليمبى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ثلاثة من فرق النادى الأوليمبي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى فوزا وذلك بفرق كرة القدم الفوز فى المباريات التى جمعتهم بمنافسيهم حيث فاز فريق الاوليمبي 2005 فريق علي ابوقير للاسمدة بهدفين في دورى الجمهورية أحرزهما اللاعب مؤمن وليد وذلك تحت قيادة الجهاز الفني الذى يضم كل من هشام بيبا مديرا فنيا والمدرب اسلام الجميل ،مدرب الحراس ايمن عبد الصبور ،الاداري محمد عبد اللاه ،رئيس القطاع ك.محمد عبد المنعم ، النائب حماده البحر ، مدير فني الحراس خضر هاشم

كما فاز فريق الاوليمبي 2003 لكرة القدم علي بروكسي بركلات الترجيح في دورى الجمهورية ب لكرة القدم

وفى سياق متصل فاز فريق الاوليمبي 2007 لكرة القدم علي عثماثون بخماسية في دورى الجمهورية لكرة القدم

فاز فريق الكرة بالنادى مواليد 2007 علي نظيره عثماثون طنطا بخمسة أهداف مقابل هدف في اطار دورى الجمهورية ب حيث أحرز الاهداف كل من أحمديونس "هدفين" وعبد الرحمن كاسو و محمد حسن ، والصعيدي. وذلك بقيادةالجهاز الفني الذى يضم كل من الكابتن محمد المني المدير الفنى والمدرب رفاعي مدرب الحراس حسن قناوي

الاداري طارق سعد.رئيس القطاع ك.محمد عبد المنعم النائب حماده البحر ، مدير فني الحراس خضر هاشم