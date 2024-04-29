شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها بحث الزمالك عن حل لأزمة إيقاف القيد بسبب خالد بو طيب، بجانب اعتذار السولية والشحات لجهاز الأهلى.
اتحاد الكرة يؤكد عدم أحقية فيتوريا فى الحصول على قيمة عقده كاملا
أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم أحقية روى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر في الحصول على قيمة عقده كاملا، كما يتردد، وأنه يحق له فقط الحصول على الشرط الجزائى وقيمته راتب 3 أشهر.
السولية والشحات يعتذران لجهاز الأهلى وبيبو يصر على تطبيق اللائحة
أصر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على تطبيق لائحة فريق الكرة بتغريم الثنائى عمرو السولية وحسين الشحات لاعبىالفريق مادياً رغم اعتذارهما فى الساعات الأخيرة.
الزمالك يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين بعد الصعود لنهائى الكونفدرالية
قرر مسئولو نادى الزمالك صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يتم صرف المكافأة بعد وصول بعثة الفريق من غانا.
فاركو يتعادل مع سيراميكا 1 / 1 فى مباراة مثيرة بالدورى المصرى.. فيديو
تعادل فريق فاركو مع نظيره سيراميكا بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر خلال مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل، بعدما غاب اللاعبون الثلاثة عن مواجهة دريمز الغانى في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لسابق مشاركتهم مع فرقهم فى البطولة الأفريقية.
أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن أزمة إيقاف قيد النادى بسبب مستحقات خالد بوطيب، والتي أعلن الاتحاد الدولى قراره فيها بإيقاف القيد 3 فترات، متوقفة على حل الأزمة مع اللاعب.
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بغد الفوز على حساب دريمز الغانى فى نصف النهائي بنتيجة 3/0 مجموع مباراتى الذهاب والعودة. ويسعى الزمالك للتتويج باللقب الأفريقي للحصول على مكافأة الفوز بكأس الكونفدرالية والتي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" .
كولر يعيد كهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام الإسماعيلى فى الدوري
أرسل نادي المقاولون العرب خطابا رسميا لاتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات للاحتجاج على طاقم تحكيم مباراة المقاولون وسموحة فى الجولة 20 للدوري المصري.
المحلة يهزم لافيينا 2 / 1 ويقترب من العودة للممتاز والحدود يلاحقه بالفوز على طنطا
حقق غزل المحلة فوزا غاليا على لافيينا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدورى الصعود رافعا رصيده إلى 49 نقطة فى وصافة جدول الترتيب، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام بروكسى في الجولة الأخيرة للمسابقة.
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس جدول مباريات منتخب مصر فى المنافسة الأولمبية المقبلة.
بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحى ولاكاى وحافظ أمام إنبى فى الدورى
يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة إنبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.
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