شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. مشاركة ياسر والشناوى ومروان.. واستمرار تصعيد الناشئين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

وشهد المران مشاركة كل من: ياسر ابراهيم واليو ديانج ومحمد الشناوي ومروان عطية في التدريبات، كما استمر تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين في تدريبات الفريق الأول.

كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للاطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.



استمرار الشباب بالمران الجماعي



الاهلي



التدريبات البدنية



الدبيس



السولية



الشحات بالقناع



الشناوي



إمام



ديانج



رضا



سارباه



عابدين



كريستو



كريم فؤاد



كمال



كهربا



كوكا



كولر مع معاونيه



كولر



متولي



مروان



معلول



منعم



موديست



ياسر ومنعم والسولية