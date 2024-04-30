أمر مستفز.. الزمالك يعلق على أزمة وقف القيد

علق أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة وقف قيد الأبيض، بسبب أزمة مستحقات خالد بو طيب، وشعوره بالغضب.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين عن إيقاف القيد بنادي الزمالك لمدة ثلاث فترات قيد، وذلك بسبب أزمة الدولي المغربي خالد بوطيب.

وتبلغ مستحقات خالد بوطيب 2 مليون و400 الف يورو.

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وقال أحمد سالم في تصريحات للقناة الأولى:” الأمر أصبح مستفز، مصر كانت أحق بكل هذه الدولارات التي أنفقت على هذه الصفقة”.

وتابع:” نحن الآن في مفاوضات مع محامي خالد بو طيب من أجل حل الأزمة، وقريبًا سيتم تسوية كل شىء”.

وأصبح نادي الزمالك محرومًا من إجراء أي صفقات جديدة حتى صيف عام 2025، وذلك بسبب قضية نجم المغرب.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.