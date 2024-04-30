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حقيقة توقيع عقوبة على أفشة في الاهلي

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أفشة- الأهلي

أفشة- الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، حقيقة ما تم تداوله عن توقيع عقوبة ضد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وأوضح أمير هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بلس 90: “كولر لم يوقع أي عقوبة على أفشة رغم حديثه داخل غرفة الملابس، ووجد أنه نقاش طبيعي بين لاعب ومدرب بدون أي تجاوز”.

وكانت هناك تقارير قد أكدت أن النادي الاهلي قرر تغريم أفشة، ماليًا بقيمة 100 ألف جنيه، وهدده خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، بمضاعفة العقوبة وتغليظها حال تكرر الأمر.

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يأتي ذلك بسبب شكوى كولر ضده بأنه تحدث بطريقة غير مناسبة خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، وفقًا لما كشفت عنه التقارير.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي، ليواجه الترجي التونسي في المباراة النهائية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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