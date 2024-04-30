حمدالله يسجل هدف التعادل للاتحاد في شباك الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل فريق اتحاد جدة هدف التعادل في شباك الهلال السعودي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف الهلال الاول في الدقيقة 25 عبر البرازيلي ميشيل، وتعرض نجم الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي الاتحاد.

بينما تعادل للاتحاد في الشوط الثاني المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة 67.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش

الوسط: عوض الناشري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي

الهجوم: أحمد الغامدي، مروان الصحفي وعبد الرزاق حمد الله



ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد: محمد المحاسنة، مهند الشنقيطي، سويلم المنهالي، زكريا هوساوي، فرحة الشمراني، صالح العمري، فيليبي جوتا، طلال حاجي ورومارينيو.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري

الهجوم: مالكوم، ميشيل وألكساندر ميتروفيتش