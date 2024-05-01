طلب عاجل من الزمالك لـ “كاف” قبل نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

كشف الإعلامي محمد الليثي عن طلب نادي الزمالك من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهاي الكونفيدرالية الإفريقية.

وحسم نادي الزمالك تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل نهضة بركان المغربي للنهائي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري الذي انسحب من المباراة بسبب أزمة القمصان.

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وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “الزمالك طلب من الاتحاد الإفريقي ضرورة تعيين طاقم حكام من الصف الأول لإدارة نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، بجانب وجود أي ضغوطات عليه من الاتحاد المغربي”.

واختتم: “مسئولو الزمالك طلبوا أيضًا من الكاف ضرورة تواجد طاقم حكام فيديو على أعلى مستوى مع وجود رقابة صارمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم 12 مايو الجاري في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية بالمغر، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري في القاهرة