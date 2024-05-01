"الرمادي" يتهم لاعبي سيراميكا بالتقصير

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا التحضير لمواجهة نظيره فريق الداخلية قبل اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء يوم السبت القادم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل أيمن الرمادي المدير الفني للفريق على تصحيح أخطاء لاعبيه قبل مواجهة الداخلية والتي وقعوا فيها المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي بالدوري .

وعلمت الخليج 365 أن الرمادي اتهم لاعبي سيراميكا كليوباترا عقب مباراة المصري البورسعيدي بالتقصير بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة .

وأكد الرمادي أنه يوجد العديد من اللاعبين بالفريق سوف يكونوا خارج حسابته في موسم الانتقالات الصيفية القادمة .

وطالب المدرب من لاعبيه التركيز جيدا في اللقاء القادم من أجل العودة الطريق الانتصارات بعد الإخفاق في الخمس جوالات الماضية بعدما تلقى الهزيمة في مباراة وتعادل في ٤ .

ويحتل فريق سيراميكا في جدول ترتيب بطولة الدوري المركز التاسع برصيد ٢٥ نقطة جمعهما من ١٨ مباراة حقق الفوز في ٦ وتعادل في ٧ وتلقى الهزيمة في خمسة .