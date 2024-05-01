تشكيل الخليج لمواجهة النصر.. محمد شريف يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق الخليج السعودي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في إطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس الملك.

وتنطلق صافرة المباراة بين النصر والخليج في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تشكيل الخليج لمواجهة النصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو، خالد ناري.

في خط الوسط: منصور حمزة، سعيد حمسة، يونج جانج.

في خط الهجوم: محمد شريف، رودريجز، فابيو مارتينيز.

وكانت آخر مباراة بين النصر والخليج، قد انتهت بفوز الأصفر العاصمي بهدف دون مقابل عن طريق المدافع إيمريك لابورت، مساء يوم السبت الموافق 27 إبريل الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.