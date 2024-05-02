الامارات | منتخب الجوجيتسو ينشد «اللقب الآسيوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو لخوض غمار التحدي القاري، وذلك من خلال النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو، التي تستضيفها أبوظبي، وتنطلق غداً. ويشارك المنتخب في البطولة القارية بطموح الحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي، وسط مشاركة قارية واسعة بأكثر من 1500 لاعب ولاعبة، من 30 دولة، بعد أن اختتم معسكره التدريبي المغلق والمكثّف، حيث ركز الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية لضمان الجاهزية التامة للاعبين، مع العمل على ضبط الأوزان بما ينسجم مع لوائح ومعايير البطولة حتى يتجاوز جميع اللاعبين إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، قبيل دخولهم في المنافسات. ويخضع لاعبو ولاعبات المنتخب اليوم لإجراءات الوزن الرسمية استعداداً للمنافسة في البطولة.

ويستهلّ المنتخب مشاركته بنزالات فئات (56 و77 كلغ رجال، و45 و48 و52 كلغ للسيدات). ويشارك فيها كل من عمر السويدي، وذياب النعيمي، وفهد الحمادي، وسلطان الحوسني، وبلقيس الهاشمي، وعائشة الشامسي، وحمدة الشكيلي، وميثاء شريم، وأسماء الحوسني. وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، بالمعنويات العالية للاعبين واللاعبات، وقال في تصريح صحافي: «ندرك بأن التحدي كبير، والمنافسة قوية، إلا أن ثقتنا بأبنائنا وبناتنا لا حدود لها، حيث كانوا دائماً على قدر توقعاتنا، وأبهروا العالم بأداء ومستويات مميزة، كما أن مسيرة منتخبنا المشرفة والزاخرة بالإنجازات خير شاهد على العزيمة والإصرار التي يتمتع بها أبطالنا».

وأكد الشامسي اكتمال الاستعدادات لاستضافة البطولة، حيث لم تدخر اللجنة المنظمة واللجان الفنية والفرعية جهداً لضمان تقديم حدث رياضي يواكب تطلعات الرياضيين وعشاق الرياضة المتوافدين إلى أبوظبي من شتى أنحاء آسيا.

وتابع: «حرصنا على الاهتمام بأدق التفاصيل في ما يتعلق باستضافة البطولة، وجرى التنسيق مع الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو والجهات المعنية في الدولة على أعلى المستويات، لتقديم فعالية رياضية متكاملة، وتجربة لا تنسى للاعبين والجمهور على حد سواء، استناداً إلى مسيرة العاصمة أبوظبي الحافلة باستضافة أقوى وأروع الأحداث الرياضية».