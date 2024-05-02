تغيير النظام.. فيفا يخطر منتخب مصر بموعد مواجهتي بوركينا فاسو غينيا بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من الاتحاد الدولي "فيفا" بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو، بتصفيات كأس العالم.

وتقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 7 يونيو بالقاهرة، بينما يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 10 بملعب الأخير، في إطار مباريات الجولة الثالثة والرابعة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين على حساب جيبوتي وسيراليون.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات.

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