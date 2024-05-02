تشيلسي يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق تشيلسي فوزا صعبا على توتنهام بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس على ملعب استاد "ستامفورد بريدج"، في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 26 المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف المباراة جاءت بتوقيع كل من تريفوه تشالوباه، ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 24، و72، ليستعيد تشيلسي نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام أرسنال بخماسية نظيفة والتعادل مع أستون فيلا في آخر مباراتين.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، بينما تواجد فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

تشكيل تشيلسي: بيتروفيتش، جيلكريست، تشالوبه، بادياشيل، كوكوريا، كايسيدو، جالاجير، مادويكي، بالمر، مودريك، جاكسون.

تشكيل توتنهام: فيكاريو، ايميرسو، فان دي فين، روميرو، بورو، بيسوما، كولوسيفسكي، سار، سون، ريتشارليسون، جونسون.