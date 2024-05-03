باير ليفركوزن يفوز على روما في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق باير ليفركوزن خارج أرضه على روما بهدفين دون رد، أمس الخميس، على ملعب "أولمبيكو"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

أحرز فلوريان فيرتز الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن عند الدقيقة 28 تمكن روبرت أندريتش من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الألماني عند الدقيقة 73.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، على ملعب "باي أرينا"، الخميس القادم، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المتأهل من الفريقين يلتقي مع المتأهل من مباراة أتالانتا ومارسيليا، في إطار منافسات نهائي البطولة.