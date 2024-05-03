عجمان يعلن تجديد عقد المغربي وليد أزارو حتى عام 2026

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي عجمان ظهر اليوم الجمعة تجديد عقد النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسمين حتي 2026.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي عجمان عبر حسابه علي منصة “ إكس ” فيديو لأبرز أهداف أزارو مع الفريق الإماراتي معلقاً “ بشارة للجمور .. الهداف جدد …يسعدنا الإعلان عن تجديد عقد الهداف لمدة موسيمن إضافيين ”.

خاض أزارو مع عجمان هذا الموسم 15 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 11 هدف منهم 9 في الدوري، إضافة لصناعته هدف وحيد.

يُذكر أن أزارو انضم إلى عجمان في يناير 2022، قادماً من صفوف الأتفاق السعودي ، كما سبق له اللعب بصفوف الأهلي المصري لمدة 3 مواسم.

موعد مباراة عجمان بالدوري الإماراتي

ويستعد عجمان لمواجهة نظيره فريق حتا يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو الجاري علي إستاد حمدان بن راشد ضمن منافسات بطولة الدوري الإماراتي .

ويحتل فريق عجمان المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة.