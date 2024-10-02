وزير الخارجية الإيراني: سنرد بقوة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بأن إيران سترد بقوة على أي طرف ثالث يدعم إسرائيل، مؤكدا أن أي دولة تفتح أجواءها أمام إسرائيل للهجوم على إيران ستعتبر معادية.

وأوضح عراقجي بأن إيران سيكون لديها رد أكثر صرامة من قبل إذا ما اتخذت إسرائيل أو مؤيدوها أي إجراء جديد، لافتا إلى أن هذا التحذير تم توجيهه إلى جميع الأطراف منذ الليلة الماضية، سواء في محادثاته الهاتفية أو في شكل بيانات رسمية.

ونفى عراقجي اي تواصل أو تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة قبل الهجوم، وقال: "كان هناك بعد الهجوم. من الضروري أن يتم توجيه تحذيرات إلى جميع الأطراف بما في ذلك الأمريكيين، وقد تم ذلك بشكل واضح ودقيق عبر السفارة السويسرية في طهران الليلة الماضية".

وأضاف أن الرسائل التي وجهت ليلة امس تمحورت حول أن ماقامت به إيران كان من ضمن حقها في الدفاع المشروع استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا التحذيرات إلى القوات الأمريكية بالانسحاب وعدم التدخل وإلا فإنها ستواجه بالرد القاسي.

كما أشار عراقجي إلى أن اللواء محمد باقري، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، صرح بوضوح شديد أنه إذا ردت إسرائيل فسيكون رد طهران أكثر صرامة، وسيتم استهداف البنية التحتية لاقتصادها.

وأوضح أنه على عكس إسرائيل التي تضرب المنازل السكنية وتقتل العزل، فقد هاجمت إيران ليلة أمس أهدافا عسكرية وأمنية فقط، ولم تمس بالمناطق السكنية بأي شكل من الأشكال، مضيفا أنه ما تم الليلة الماضية والصور الموجودة واضح تماما أن ايران حققت أهدافها، وكانت أهداف عسكرية تماما ولم تهاجم أي أهداف مدنية، وهذا من مبادئ ايران وشعاراتها.

وألمح وزير الخارجية الإيراني إلى أنه ربما سنشهد في الأيام المقبلة تدريجيا نوعا من الاستقرار في المستقبل.

الجارديان: إسرائيل كانت ستضطر لاستخدام دفاعات متطورة ومكلفة لوقف الهجوم الإيراني

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الهجوم الذي شنته إيران مساء أمس الثلاثاء كان سيجبر إسرائيل على استخدام دفاعات متطورة ومكلفة لوقف هذا الهجوم.

وقالت الصحيفة في مقال تحليلي لمحررها للشئون الأمنية والعسكرية دان صباغ - إنه على الرغم من إطلاق 180 صاروخا باليستيا، فمن المرجح أن إيران أرادت الاحتفاظ بمعظم مخزونها لاستخدامه في حالة اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.

ويرى صباغ أن قرار إيران بإطلاق حوالي 180 صاروخا باليستيا عالي السرعة على إسرائيل يشير إلى أن طهران سعت إلى إلحاق أضرار جسيمة في هجوم ليلة الثلاثاء، على عكس هجوم الطائرات بدون طيار والصواريخ الذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي.

وقالت إيران إنها نشرت للمرة الأولى صاروخا أسرع من الصوت يسمى فاتح-2، تقدر سرعته القصوى بنحو 10000 ميل في الساعة.