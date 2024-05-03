الأهلي في بيان رسمي: علاقتنا بالاتحاد السكندري أكبر من أي بطولة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النادي الأهلي في بيان رسمي التهنئة لنادي لاتحاد السكندري بعد تتويجه بلقب كأس مصر لكرة السلة موسم 2023-2024.

وفاز الاتحاد على حساب الأهلي بنتيجة 68-65 أمس الخميس بصالة برج العرب بالإسكندرية في نهائي الكأس.

وقال الأهلي في بيان رسمي:" خالص التهاني لنادي الاتحاد السكندري الشقيق ببطولة كأس مصر لكرة السلة .. استحق الفوز وبذل لاعبوه جهداً كبيراً ".

وأضاف:" نؤكد أن العلاقة بين الأهلي والاتحاد السكندري أكبر من أي بطولة.. علاقة تاريخية وطيدة على مر الأجيال".

وأتم البيان:" التهنئة واجبة لجماهير الإسكندرية المحبة لكرة السلة والتي ترتبط دوماً بعلاقة حب وتآخٍ مع جماهير الأهلي".