الامارات | تعادل دبا الحصن و"النواخذة" يقود العروبة إلى "المحترفين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق العروبة رسميا اليوم إلى دوري أدنوك للمحترفين، مستفيدا من تعادل دبا الحصن ودبا الفجيرة بدون اهداف في الجولة 30 لدوري الدرجة الأولى. وبات العروبة في حاجة إلى نقطة واحدة فقط لحسم درع الدرجة الأولى حين يخوض مباراته اليوم أمام "غلف إف سي"، إذ لدى العروبة 67 نقطة، بينما لدى دبا الفجيرة الثاني 56 نقطة، ودبا الحصن بـ55 نقطة، وكلا الفريقين سيتنافسان على البطاقة المتبقية إلى "المحترفين".

وفي باقي مباريات الجولة أمس فاز يونايتد على الجزيرة الحمراء (4-0)، وفاز العربي على الذيد (3-1)، والحمرية على سيتي بنفس النتيجة، ليهبط سيتي إلى دوري الدرجة الثانية.