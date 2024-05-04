رونالدو على رأس تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الوحدة ضمن لقاءات مسابقة دوري روشن السعودي .

إقرأ ايضًا..

ويستضيف العالمي الفرسان مساء اليوم السبت علي ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

تشكيل النصر المتوقع …



حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس

خط الوسط: بروزوفيتش، أيمن يحيى، عبد الله الخيبري، أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

ويحتل النصروصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 71 نقطة جمعهم من 29 مباراه حقق 23 انتصار وتعادل في لقائين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

علي الجانب الأخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة بعد خوض 29 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.