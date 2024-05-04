منتخب الجمبار الفني يتربع على عرش أفريقيا وجنى محمود تتأهل إلى أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت جنى محمود، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الفني، تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفردي العام بالبطولة الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب بمشاركة 10 دول.

ونجح الجمباز المصري في استعادة الصدارة الأفريقية مجددًا من خلال الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق، وهو ما يبرهن على تطور نتائج المنتخبات المصرية بشكل ملحوظ.

وفي منافسات الفردي العام توجت جنى محمود بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصدت جودي عبدالله المركز الثاني والميدالية الفضية، في ظل منافسة قوية بين مصر والمغرب وجنوب أفريقيا من أجل حجز تذكرة التأهل للأولمبياد.



وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايوالجاري في مدينة مراكش.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للجمباز

الرجال:

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات:

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

بينما يضم منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى منافسات البطولة الأفريقية كل من:

الناشئون:

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات:

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.