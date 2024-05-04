ديروط يخطر الجبلاية بعدم لعب مواجهة الترسانه خارج الصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل مسؤولو نادي ديروط فاكس اتحاد الكرة ولجنة مسابقات القسم الثاني بعدم لعب مباراة الترسانه خارج الصعيد.

وأوضح مسؤولو ديروط أنه تم إبلاغهم بإقامة المباراة علي استاد خالد بشارة بالجونه ورتبنا أوضاعنا بناء علي ذلك وتم حجز الإقامة للعب المباراة بالجونه.

ويتمسك مجلس إدارة نادي ديروط باللعب داخل الصعيد خاصة أن فريقي ديروط والترسانه يمثلان مجموعتي شمال وجنوب الصعيد ولا يحق اللعب خارج الصعيد في ظل وجود ملاعب عديدة بالصعيد.

وأوضح ديروط أن الفريق يستعد بكل قوة لتلك المباراة أملا في تحقيق الفوز وخطف بطاقة الصعود رسميا لملحق الدوري الممتاز.

يذكر أن لقاء ديروط والترسانه الفاصل سيقام يوم 13 مايو الجاري علي استاد خالد بشارة بمدينة الجونه لتحديد بطل الصعيد الذي سيتأهل لملحق الدوري الممتاز في دورة رباعية .

ترتيب المجموعة الاولى بمجموعة الصعيد بعد الجولة الأخيرة :