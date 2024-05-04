الامارات | حالة نادرة في الملاعب.. فسخ عقد لاعب مصري 5 مرات في موسم واحد!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل اللاعب المصري عمرو وردة حالة نادرة في ملاعب كرة القدم بعد أن تم فسخ عقده خمس مرات في موسم رياضي واحد 2023-2024، ليستمر مسلسل إثارة الجدل الذي يفرضه اللاعب على مسيرته الاحترافية.

وأعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني عبر حسابه في "فيسبوك"، اليوم السبت، عن فسخ عقد عمرو وردة بالتراضي بعد 17 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري اليوناني.

وكان وردة قد وقع بداية الموسم عقداً مع الرجاء المغربي ثم انتقل إلى دوكسا القبرصي الذي استمر معه ساعات ثم وقع لنادي الاستقلال الإيراني وفسخ عقده سريعا بعد أيام ومنه إلى فاركو المصري في تجرية سريعة ثم بانسيرايكوس اليوناني لأربعة أشهر فقط.

ويعتبر عمرو وردة من اللاعبين المثيرين للجدل في بلاده خصوصاً بعد الأزمة الشهيرة التي تسبب بها في صفوف المنتخب المصري خلال كأس أمم أفريقيا 2019 وتم استبعاده على إثرها من المعسكر قبل أن يعود بطلب من النجم محمد صلاح وزملائه على الرغم من ارتكابه مخالفة بتورطه في قضية تحرش في ذلك الوقت.