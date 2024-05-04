ليس دي بروين.. نجم مانشستر سيتي يوافق على الانضمام إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موافقة نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن المدافع البريطاني كايل ووكر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يفضل الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن المدافع الإنجليزي يعتقد أن الدوري السعودي هو الخيار الأمثل بالنسبة له خلال مسيرته الكروية.

وكان ووكر قريبًا من الرحيل إلى نادي بايرن ميونخ الألماني خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت التقارير، أن السيتي سيترك الخيار لمدافعه لتحديد وجهته المقبلة بحرية في الصيف القادم.

وأشارت عدة تقارير إلى أن النصر السعودي هو من يستهدف التعاقد مع المدافع الإنجليزي من أجل تعزيز قدرات الدفاع.

وفي السياق ذاته فقد ارتبط اسم كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بالانتقال إلى مسابقة دوري روشن السعودي.