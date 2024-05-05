الامارات | الوصل يجدد عقد نجمه الأرجنتيني بوبليتي حتى 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تجديد عقد جيرونيمو بوبليتي موسماً إضافياً، ليصبح النجم الأرجنتيني أول اللاعبين الأجانب في قائمة «الإمبراطور» للموسم المقبل. وذكرت الشركة على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن بوبليتي وقّع على عقد جديد مع نادي الوصل يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025.

وأعرب بوبليتي عن فخره وسعادته باستمراره في صفوف الوصل، مقدراً في تصريح صحافي الثقة الكبيرة من إدارة النادي والجمهور، والدعم الذي يحصل عليه مع زملائه، لافتاً إلى أنه يتمنى أن يواصل الظهور بشكل جيد مع «الأصفر» خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الوصل تعاقد مع بوبليتي في موسم 2022-2023، قادماً من فريق إنديبندينتي الأرجنتيني في صفقة انتقال حر، إذ بدأ مسيرته مع ناشئي كولون الأرجنتيني، ولعب مع الفريق الأول أربع سنوات، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع فريق ميتز الفرنسي عام 2017 لمدة موسم واحد، عاد بعدها إلى الأرجنتين عبر بوابة سان لورينزو لموسمين، ثم لعب لكل من لا سيرينا التشيلي، وفيليزسارسفيلد الأرجنتيني، وميتاليست الأوكراني، وإنديبندينتي.

وجاء قرار الوصل بالإبقاء على بوبليتي، بعد التألق اللافت للاعب في الموسم الجاري، حيث أسهم بشكل كبير في تميز الوصل في بطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، حيث بات الوصل على مشارف تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائنه لفترة طويلة، إذ يتصدر بـ52 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي الوصيف. في المقابل، بلغ الوصل نهائي الكأس، وسيواجه خلاله النصر في ١٧ الجاري.