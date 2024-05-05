موقف مشاركة تاليسكا في نهائي كأس الملك بين النصر والهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، عن موقف لاعب نادي النصر، تاليسكا، من المشاركة أمام الهلال في نهائي كأس الملك.

ويواجه الهلال نظيره النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن بيئة اللاعب تاليسكا، لديها تفاؤل بتعافي البرازيلي بشكل نهائي.

وأكدت التقارير أن تأخير موعد نهائي كأس الملك يصب في مصلحة لعب تاليسكا للمباراة عكس تقديمه إلى ما قبل نهاية الشهر الجاري مايو.

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وكان النصر قد تأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انتصر الهلال على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبه طلبت إدارة نادي النصر، الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في نهائي كأس الملك أمام الهلال، المقرر له في نهاية الشهر الحالي.