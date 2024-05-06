"بعد موسم تاريخي".. باير ليفركوزن يعلن موعد الاحتفال بلقب الدوري مع الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، عن موعد الاحتفال بفوزه بلقب الدوري الألماني مع جماهيره.

ومن المقرر إقامة هذا الحفل يوم 26 مايو الجاري، من خلال التواجد داخل موكب على متن حافلة مكشوفة، والتجول بها داخل شوارع المدينة، ثم إقامة حفل داخل الملعب بتواجد الجماهير.

وقامت إدارة فريق باير ليفركوزن، بتوفير نحو 40 ألف تذكرة للجماهير بشكل مجاني، لمشاركة الفريق بالاحتفال من داخل ملعب "باي أرينا".

ونجح باير ليفركوزن في التتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، قبل 5 جوالات من نهاية المسابقة.