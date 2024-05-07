شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات



ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أزمات متكررة في مباريات الكرة المصرية بشأن الحكام، وبالأمس كان هناك كوارث من جانب محمود البنا، مشيرا إلى أن المباريات لو سارت بهذه الطريقة سيكون الحكام هم أصحاب قرار تحديد بطل الدوري، ومن سيهبط للدرجة الأدنى، وليس المدربين أو اللاعبين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ركلة جزاء بيراميدز اليوم، الكرة ارتطمت بيد محمود رزق مدافع فيوتشر، ونادر قمر الدولة احتسبها بعد اللجوء لتقنية الفيديو".

وأضاف: "هناك حالات كثيرة وجدلية، وكل المباريات أصبح فيها أخطاء في وجود خبير اجنبي يدير التحكيم المصري، رغم اننا تعاقدنا مع بيريرا لتطوير المنظومة، ولا يوجد أي شخص قادر على إصدار قرار بشأن ما يحدث، وتحدثنا مرارا وتكرارا عن منظومة التحكيم، وصراخ الحكام من قلة الجانب الفني، وقلة حصول على الحكام على مباريات، ولا أحد يتدخل في هذا الملف".

وواصل: "حتى الآن هناك أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، واتحاد الكرة عاجز عن حلها أيضا، وتمت مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبعض يبحث عن ارضاء كل الاطراف، دون تطبيق اللوائح".

وأكمل: "بعدما علمت برفض فيتوريا الحصول على الشرط الجزائي، أن هذه الأزمة ستجعل هناك محاسبة لمن تسبب في الازمة، لكن لا أحد يحاسب أي طرف، ولا حياة لمن تنادي".

وزاد: "اتحاد الكرة خرج بتصريحات على مدار شهر بأن هناك ثغرة في عقد روي فيتوريا، ولن يتم دفع الشرط الجزائي، وظل الجميع يصفق لهم على ذلك، لكن في النهاية تم اكتشاف أن كل هذه مجرد أقاويل غير صحيحة، وحققنا نتائج مخيبة للآمال في أمم إفريقيا وخرجنا من البطولة مبكرا".